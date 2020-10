Coronavirus, nuova ordinanza di Falcomatà. “Chiudo vie e piazze”

Il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, con una diretta Facebook, ha fatto il punto circa le linee guida da adottare in seguito al nuovo Dpcm. “Il sindaco oggi ha partecipato in remoto ad un incontro con il Ministro dell’Interno Lamorgese, insieme ai colleghi delle città metropolitane italiane. “Noi sindaci abbiamo preso una posizione chiara, affinchè non si scarichi su di noi la responsabilità di individuare le piazze da chiudere dopo le 21. Da venerdì comunicherò quali piazze e strade saranno chiuse, ha dichiarato Falcomatà, ma prima di emettere l’ordinanza sentirò Asp e associazioni. Come ribadito al ministro Lamorgese, non abbiamo le risorse di polizia locale e metropolitana per far rispettare questa ordinanza e non è compito nostro. Abbiamo infatti chiesto tre cose, la garanzia e il rispetto dell’ordinanza, fondi per gli steward e fondi per assunzioni a tempo determinato per agenti di polizia locale. Dal 23 ottobre saranno rese note le vie e le piazze che saranno chiuse. Ci auguriamo che queste misure siano sufficienti per evitare un nuovo lockdown.”