Coronavirus, Marco Minniti in autoisolamento

Marco Minniti, deputato del Pd, come riporta tg24.sky.it, è stato posto in isolamento fiduciario dalle 12.23. Lo ha comunicato nell’Aula della Camera Claudio Borghi, chiedendo che venga messo in missione dalla Camera. La decisione è arrivata dopo che ieri 11 ottobre il deputato di Leu Luca Pastorino è risultato positivo al coronavirus.