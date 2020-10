Coronavirus – L’Istituto Comprensivo “Radice – Alighieri” di Catona comunica caso di positività

Si comunica che in data 17 ottobre c.a nella classe IV A della scuola primaria di Catona Centro dell’Istituto Comprensivo “Radice – Alighieri” di Catona è stato riscontrato un caso di positività al Covid 19. Dalle informazioni raccolte, si presume che il contagio sia avvenuto fuori dall’ambiente scolastico. In ottemperanza alle misure di contrasto e di prevenzione al virus, è stata dispostala quarantena per tutta la classe, la sanificazione dei locali e la didattica integrata a distanza.Tutte le misure indicate dal protocollo di sicurezza, inerenti le competenze della scuola, sono state immediatamente adottate.