Coronavirus – Gom, arrivano i rinforzi: 209 tra medici, tecnici e infermieri

A seguito delle incessanti, ripetute e corali richieste caratterizzate da un forte spirito di appartenenza e di una dimostrata dedizione per la tutela della salute dei cittadini, resi più impellenti dalla nuova crescita dei contagi da CoViD-19, la Direzione Generale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi – Melacrino – Morelli” di Reggio Calabria comunica che in data odierna, con nota Prot. 342675, il Commissario ad Acta per il Piano di Rientro, gen. Saverio Cotticelli, ha autorizzato le assunzioni a tempo determinato di medici, infermieri, tecnici ed OSS per un totale complessivo di 209 figure.

Questo è un ulteriore ed importante passo per rafforzare le linee di difesa contro il Covid garantendo, al meglio possibile, anche l’assistenza per tutti i pazienti affetti da altre patologie nel quadro di un contesto pandemico ad oggi ancora non definibile in tutti i suoi aspetti.

I telegrammi di reclutamento partiranno nelle prossime ore e, tenuto conto che le assunzioni saranno protratte fino al permanere dello stato d’emergenza, i destinatari dovranno porre attenzione ad eventuali rifiuti perché il servizio reso potrà costituire prerequisito ad eventuali forme di future stabilizzazioni.