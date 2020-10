Coronavirus – FP Cgil e SUL: “Positivo un dipendente di Villa Aurora, proclamiamo stato d’agitazione”

Riceviamo e pubblichiamo – FP CGIL e SUL hanno deciso di proclamare lo stato d’agitazione del personale di VILLA AURORA perche si è verificato il caso di positività al virus Sars 2 Covid 2019 di un dipendente e l’Azienda non ha messo in moto il meccanismo di salvaguardia previsto da diversi DPCM. inoltre, risponde non a chi ha scritto per chiedere cosa stessero facendo per tutelare dipendenti, pazienti e visitatori, ma a CGIL, CISL e UIL, con una sequela di dichiarazioni che abbiamo contestato con beneficio d prova e che ci hanno indotto a proclamare lo stato d’agitazione.

Chiediamo all’ASP di svolgere il proprio compito di controllo che finora è stato utilizzato in maniera eccessivamente blanda ed a tutti coloro che hanno responsabilità in merito di muovere tutte le verifiche affinchè sia possibile ricostruire la verità dei fatti e, conseguentemente, determinare gli opportuni accorgimenti per limitare i danni che possono derivare dalla spiacevole situazione.

Continueremo a muoverci per assicurare il massimo di rispetto delle condizioni di lavoro più consone alle norme ed alla gravità del momento. Ci riserviamo altre iniziative a tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti della struttura, dei pazienti e dei visitatori.

Funzione Pubblica CGIL Reggio – Locri S.U.L.

Il Segretario Generale Il Segretario Regionale

Francesco Callea* Aldo Libri*