Coronavirus – Due casi positivi a Villa San Giovanni

“Cari concittadini mi duole comunicare che nella giornata di oggi si sono registrati due casi di positività al coronaviris. Si tratta di due ragazzi, provenienti da altre regioni, presenti a Villa per ragioni familiari che si sono già posti in quarantena volontaria. Non si tratta di casi riconducibili all’ambiente scolastico. Si sta provvedendo ad effettuare le opportune verifiche nella rete dei contatti insieme all’ASP di RC. Vi esorto a seguire le disposizioni del Governo. Vi invito a rispettare il distanziamento sociale ora più che mai per scongiurare ulteriori contagi che in questa fase potrebbero portare ognuno di noi a perdere tutto ciò che di buono è stato fatto fino ad oggi. Vi prego siate responsabili. Rispettate le regole.”

E’ quanto scrive in un post di facebook il Sindaco f.f. di Villa San Giovanni Maria Grazia Richichi