Coronavirus – Centro di Riabilitazione “Nova Salus” di Villa San Giovanni comunica tre casi positivi

L’Amministrazione Giudiziaria e la Direzione Sanitaria del Centro di Riabilitazione “Nova Salus”, sito in Cannitello di Villa San Giovanni, comunica che nel corso dei controlli periodici effettuati in adempimento del protocollo di prevenzione del contagio da covid-19, sono risultati tre casi di positività, di cui due pazienti, residenti rispettivamente nel comune di Rosarno e di Scilla, ed un dipendente, residente nel comune di Melito Porto Salvo. In attesa di avere conferma del dato sanitario, che verrà riscontrato nella settimana con nuovi tamponi, sono state immediatamente attivate tutte le misure necessarie per la sicurezza degli ospiti della clinica, quali la sanificazione straordinaria dei locali, il divieto assoluto di accesso agli estranei e la sospensione delle prestazioni fisioterapiche di ogni genere.