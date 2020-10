Coronavirus, a Polistena studente positivo: classe e docenti in quarantena

«Uno studente del del nostro Liceo, indirizzo Linguistico, “Giuseppe Rechichi”, è risultato positivo al Covid- 19. Il dirigente Scolastico, Francesca Maria Morabito, ha immediatamente attivato il protocollo Covid e la classe interessata e i docenti del corso sono già stati posti in quarantena». È quanto si legge in una nota della stessa scuola. «Sono state effettuate le operazioni di sanificazione – si legge ancora – per garantire la regolare fruizione degli ambienti scolastici. Il dirigente scolastico rassicura le famiglie e gli studenti ribadendo l’importanza di indossare la mascherina, di rispettare il distanziamento e le norme igieniche previste anche dal regolamento di istituto».