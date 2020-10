Comunali Reggio Calabria – ‘Scendono in campo Trump e Xi Jinping…’

Di seguito il comunicato diffuso da Klaus Davi:

Uno stillicidio di vignette su internet che ridicolizzano da giorni gli interminabili scrutini a Reggio Calabria durati tre settimane i più lunghi della storia della Repubblica come racconta da giorni la testata ‘Spot and Web’ specializzata in marketing e comunicazione. I vignettisti del web si scatenano all’indomani delle dichiarazione del presidente della commissione elettorale di Reggio Calabria, il magistrato civile Giuseppe Campagna, secondo il quale tutto è stato ‘regolare’ e la sua Commissione avrebbe lavorato ‘duro’. Non sono di questo avviso i vignettisti del web che nella rete ergono l’episodio reggino a un esempio di pessimo coordinamento di una cosa importante con le elezioni e proiettano la (mala) gestione a livello nazionale. A oltre tre settimane dalla chiusura delle urne previste per le elezioni locali, non sono ancora disponibili i dati delle liste, perché Campagna ha rilasciato ampie interviste per tutta la giornata di ieri, ma non ha fornito ancora i dati. Colpisce il totale silenzio della Prefettura (che dovrebbe preoccuparsi anche della reputazione dei presidi statali sul territorio ) che dovrebbe in qualche modo chiedere lumi a Campagna sul vistoso caos ingenerato. Intanto, a stigmatizzare l’episodio ci pensano il presidente Trump e quello cinesi Xi Jinping che in una vignetta che circola massicciamente sui social e su internet fanno sarcasmo sul ‘modello elettorale Reggio Calabria”. “I Cantoni del sud rompono le balle che vogliono elezioni democratiche” dice il capi di stato cinese. La replica di Trump :”e chi se ne frega my friend adotta il modello elezioni che hanno usato a Reggio Calabria.” E tutto il web ride della città dello Stretto.