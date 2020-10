Cittanova – Isolamento volontario del Sindaco Francesco Cosentino

Al fine di evitare ingiustificati allarmismi ed informazioni errate il Sindaco Francesco Cosentino intende rendere nota la propria situazione personale in merito all’emergenza in atto. Da questa mattina il Sindaco, per senso di responsabilità umana e civile, in assoluta trasparenza e per necessaria precauzione, sarà in isolamento domiciliare volontario.

Per completezza di informazione il primo cittadino intende ricostruire il percorso dal quale scaturisce la decisione. Domenica 25 ottobre ha incontrato la cognata Monica Caminiti, di rientro da Roma. La stessa si era sottoposta, in data 23 ottobre, all’esame COVID-19 con esito IgG e IgM negativo.

Al ritorno a Roma ha effettuato un Tampone ricerca antigene COVID-19 in data 29 ottobre che è risultato positivo con una carica pari a 1,38, quindi in una fase sicuramente poco aggressiva. Appresa la notizia, nella mattinata odierna il Sindaco si è immediatamente sottoposto a tampone molecolare presso i laboratori dell’ASP ed ha deciso di restare, insieme ai propri familiari, in isolamento fiduciario domiciliare fino all’esito del tampone.

L’intero nucleo familiare non manifesta alcun sintomo e si atterrà scrupolosamente alle disposizioni dei sanitari con i quali resterà in costante contatto.

Nel contempo ritiene doveroso rassicurare tutta la cittadinanza in quanto sono stati avviati tutti i protocolli previsti dalla legge. L’attività amministrativa continuerà nella maniera consueta, con il massimo impegno ed immutata passione, anche se non sarà possibile la presenza quotidiana negli uffici comunali.

Il Vice Sindaco assumerà le funzioni al fine di garantire il regolare funzionamento dei servizi. Il Sindaco continuerà ad interagire con i collaboratori, i funzionari e i cittadini, anche senza la presenza fisica, tramite le odierne tecnologie.

Come forma precauzionale di tutela per sé e per gli altri il Sindaco attenderà l’esito del tampone per riprendere, secondo le disposizioni di legge, l’attività in presenza.

In conclusione il primo cittadino invita tutti a mantenere atteggiamenti responsabili, nel rispetto delle varie prescrizioni dettate dai competenti organi.