Cinquefrondi, il Comune dedica una strada a Stefano Cucchi

Il Comune di Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria, ha dedicato una strada a Stefano Cucchi, il geometra romano morto nel 2009 ad una settimana dall’arresto per droga. A renderlo noto è la sorella con un post su Facebook in cui ringrazia il sindaco del Comune. «Grazie Michele Conia. Grazie Comune di Cinquefrondi. Vi voglio bene», scrive Ilaria pubblicando anche la foto della targa con il nome della via.