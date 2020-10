Berlusconi scrive ai reggini: “Con Minicuci si scrive nuova pagina di storia”

Questo approccio convince, è simile al nostro, conferma che è un uomo del fare. Un uomo al quale i cittadini di Reggio possono affidare con fiducia il loro futuro, quello dei loro figli, delle loro famiglie. Noi di Forza Italia saremo al suo fianco, la Regione sarà al suo fianco, io personalmente gli sarà vicino per far sentire la voce di Reggio in Italia e in Europa. Reggio, come tante altre città del Sud, merita un riscatto dopo decenni di cattive amministrazioni. Il simbolo di questo riscatto è il Ponte sullo Stretto, quel Ponte che il mio governo aveva progettato e finanziato, con intervento anche dell’Europa e che la sinistra ha bloccato disperdendo i risultati di anni di lavoro. Io ho avuto l’onore di guidare i governi che hanno investito di più, per il mezzogiorno d’Italia, nella storia della repubblica. Dunque credo davvero nel Sud, credo in persone come Antonino Minicuci che possono farlo davvero ripartire, che possono scrivere una storia nuova, fatta di sviluppo, di lavoro, di sicurezza, di strade pulite, di manutenzione delle città. 3 Domenica e lunedì si scrive a Reggio una pagina di storia. Il ballottaggio è una nuova elezione decisiva, Possiamo vincerla e sono certo che la vinceremo. Forza Reggio, Forza Antonino, Forza Italia!