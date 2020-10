Autorità Portuale di Gioia Tauro : approvato L’Assestamento di Bilancio 2020

Il Comitato dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro, nella giornata di oggi, ha approvato all’unanimità l’assestamento al bilancio per l’anno 2020.

Gli stanziamenti contabili dell’Ente sono stati adeguati alle prescrizioni della legge n. 160/2019 art. 1 commi 590 e segg. ( legge di Bilancio) con una particolare attenzione al rafforzamento degli interventi di adeguamento strutturale dei porti delle aree periferiche ed all’implementazione delle misure di sicurezza.

Nella manovra finanziaria dell’Ente – illustrata dal Dirigente dell’Area Finanza Dott. Luigi Ventrici – è stata infatti inserita una variazione in aumento di ben € 1.141.461,61 che comprende il finanziamento dei Lavori di Manutenzione dell’impianto di illuminazione delle torri faro del porto di Corigliano Calabro – conseguenti ad un accordo di Programma sottoscritto con il MIT – per € 641.461,61, nonché i lavori di sopraelevazione e ristrutturazione dell’edificio sede dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro, per ulteriori € 500.000,00.

Tra le altre novità contenute nel documento finanziario – nell’ambito dell’innovazione dei servizi informatici e telematici – assume rilievo la variazione in aumento di € 200.000,00 resa necessaria per l’adeguamento e la messa in sicurezza delle infrastrutture digitali dell’Autorità Portuale, nell’ambito del sistema di sicurezza NIS in materia di Cybersecurity.

Ulteriori € 10.612,94 sono stati impiegati per l’acquisto di dispositivi di sicurezza a beneficio dell’area portuale.

A seguito delle variazioni apportate le previsioni assestate riguardanti le entrate subiranno un aumento di € 64.520,22 e le spese una contrazione di € 235.479,95, assestandosi rispettivamente su un valore definitivo di € 34.453.747,63 e di € 52.453.747,63 con un disavanzo pari ad € 18.000.000,00 coperto mediante l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione di € 120.636.902,00.

Massima soddisfazione è stata espressa dal Commissario Straordinario Andrea Agostinelli : “L’approvazione all’unanimità dell’assestamento al Bilancio 2020 da parte del Comitato Portuale, per l’entità dell’avanzo, il contenimento della spesa e gli investimenti in opere e servizi è sintomatica di un grande lavoro di squadra che, nonostante l’esiguo numero di personale , ha consentito di raggiungere risultati eccellenti in termini di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. Possiamo affermare con orgoglio che nonostante la gravissima emergenza covid , grazie all’impegno profuso da terminalisti, imprese portuali e soprattutto alla grande capacità dei lavoratori il Porto di Gioia Tauro non si è fermato mai garantendo le massime prestazioni, al di là dei risultati sperati.”

“Gli eccezionali risultati conseguiti – conclude il Commissario- ci offrono la possibilità di affrontare con maggiore serenità il particolare momento di crisi in cui versa sia la portualità, sia l’intera economia nazionale.”