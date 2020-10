AgrariaUniRC| OPEN GREEN della Biblioteca di Agraria: “L’Agricoltura Urbana in Europa”

Per il ciclo di seminari on line “OPEN GREEN: Il verde oltre lo schermo” promosso dalla Biblioteca di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Giovedì 22 ottobre alle ore 10.00 Lionella Scazzosi e Paola Branduini terranno un seminario su “L’agricoltura urbana in Europa: nuovi approcci ed esperienze”. La conversazione prenderà spunto da due recenti volumi curati dalle relatrici, nei quali i temi dell’agricoltura urbana e del paesaggio rurale vengono affrontati alla luce di nuovi approcci metodologici e sulla base di un’attenta considerazione delle più significative esperienze in atto in vari contesti europei.

Sempre più, nelle nostre città, l’agricoltura conquista spazio sotto varie forme: parchi agricoli, orti urbani e periurbani, orti sociali e a gestione comunitaria, tetti verdi coltivati, giusto per citarne alcune. L’agricoltura urbana contribuisce a rivitalizzare aree abbandonate, offre spazi di socializzazione, diviene occasione di recupero dei luoghi e delle persone, migliora la qualità dell’ambiente, propone stili di vita più responsabili e sostenibili, reca nuove opportunità di reddito e promuove lo sviluppo locale. Al paesaggio rurale inoltre, soprattutto nelle aree prossime ai centri urbani, si attribuiscono nuovi valori sociali e culturali che ne fanno un importante patrimonio per le comunità. I temi trattati nel seminario rivestono un interesse diffuso e richiedono un approccio multidisciplinare che oggi è terreno di confronto tra professionisti e ricercatori afferenti a vari settori scientifici.

Le relatrici

Lionella SCAZZOSI

Professore ordinario (SSD/ICAR 19 –Restauro) presso il Dipartimento ABC (Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito) del Politecnico di Milano, è direttrice del PaRID, centro di Ricerca e Documentazione Internazionale per il Paesaggio.

Paola BRANDUINI

Architetto, ricercatrice (SSD/ICAR 19 –Restauro) presso il Dipartimento ABC del Politecnico di Milano, è co-direttrice del PaRID.

I testi presentati

Lohrberg F., Lička L., Scazzosi L. and Timpe A. (eds.), Urban Agriculture Europe, Jovis 2015.

Scazzosi L. and Branduini P. (eds.), AgriCultura: Urban Agriculture and the Heritage Potential of Agrarian Landscape, Springer 2020

NOTA DI PARTECIPAZIONE:

Tutti i seminari del ciclo, della durata massima di due ore, avranno luogo sulla piattaforma Microsoft Teams, in un Team dedicato (nome: OPEN GREEN – Il verde oltre lo schermo / codice pin: 5jjn1cf).

Ai partecipanti con presenza registrata verrà rilasciato attestato utile per il conseguimento di CFU.