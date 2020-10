Il 21 ottobre, alle ore 16, si svolgerà a Rizziconi la cerimonia di intitolazione di una via a Francesco Maria Inzitari, diciottenne rizziconese ucciso in un agguato criminale il 5 dicembre 2009 e la cui morte è ancora oggi senza giustizia.

La cerimonia si svolgerà in quella che fino a oggi era via Meridiana, l’arteria cittadina antistante la scuola primaria del capoluogo. E’ la seconda cerimonia di intitolazione di una via nelle ultime settimane, visto che solo pochi giorni fa è stata intitolata l’ex via Vittorio Emanuele al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.

L’evento del 21 ottobre, fortemente voluto dall’amministrazione comunale guidata da Alessandro Giovinazzo, si svolgerà nel pieno rispetto delle disposizioni anti-covid e delle ultime disposizioni del governo. Nell’invito ufficiale, l’amministrazione invita i partecipanti a indossare regolarmente la mascherina e a rispettare il distanziamento sociale.