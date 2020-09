Vito Teti presenta il “Manifesto perRiAbitare Reggio”

Sabato 12 settembre, alle ore 18.30, saremo in piazza Orange, insieme a Vito Teti e Saverio Pazzano, per presentare il progetto politico alla base di Riabitare Reggio, lista cheappoggerà, in coalizione con La Strada, la candidatura diPazzano a sindaco di Reggio Calabria.

“Riabitare Reggio” è una visione di città dalla profonda caratterizzazione etica e antropologica, sintesi di un percorso iniziato dalla riflessione su esperienze come l’andare, il tornare, il restare, che contraddistinguono le esistenze di moltissime persone a noi vicine, esuli lontani o in patria, accomunati da un senso di straniamento di fronte all’abbandono cui è consegnata la nostra città.

Padre nobile del tema della “restanza”, che costituisce il DNA di Riabitare Reggio, èil celebre antropologo Vito Teti, docente presso l’Università della Calabria.

Perché ciascuno possa scegliere di vivere in una città davvero bella e accogliente, è necessario, per dirla con Teti, «immaginare interventi, progetti, piani di recupero e rinascita; non confondere insomma la malattia con la cura». È questo prendersi cura, dei luoghi e delle persone, che costituisce l’impegno e la vocazione di Riabitare Reggio.

Sabato 12 settembre, insieme a Vito Teti e Saverio Pazzano, avremo l’occasione per lanciare ancora una volta, davanti ai cittadini e alle cittadine, alla luce del sole e in mezzo alla gente, un messaggio d’amore e un appello alla cura della città tutta e dell’intero territorio metropolitano.