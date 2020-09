USB conferma lo sciopero dei lavoratori della Coop.Rinascita per lunedì 7 settembre

Si è tenuto nel pomeriggio di giovedì 3 settembre un ulteriore tentativo di conciliazione promosso dalla Prefettura di Reggio Calabria tra i lavoratori della Rinascita rappresentati da USB e l’amministrazione della Cooperativa Rinascita di Melito Porto Salvo. Tentativo che non ha avuto esito positivo, rimanendo le parti sulle proprie posizioni, e USB ribadisce perciò la giornata di sciopero proclamata per lunedì 7 settembre.

Nonostante le motivazioni avanzate dalla società cooperativa, USB non accetta ulteriori ritardi nei pagamenti delle spettanze – la stessa ASP, committente unica di Rinascita, era presente all’incontro ribadendo di essere in regola con i pagamenti delle fatture – e soprattutto non accetta ulteriori discriminazioni tra lavoratori, soci o non soci che siano.

Pertanto USB rilancia l’invito a partecipare al presidio che si terrà lunedì 7 settembre dalle ore 10.30 davanti la sede della Cooperativa Rinascita in Via Turati 105 a Melito Porto Salvo per manifestare vicinanza a questi lavoratori e ricordare insieme i valori della solidarietà e del mutualismo.