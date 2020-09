Tragico sabato sera a Bovalino (Rc), donna esce da ristorante e viene travolta da auto sulla SS 106

Tragico per epilogo per il sabato sera di una quarantaseienne. La donna, originaria di Benestare, è stata, infatti, travolta da un auto sulla SS 106.

Secondo quelle che sono le informazioni la vittima era appena uscita da un ristorante dove erano stati organizzati i festeggiamenti di un matrimonio.

Stava attraversando la strada in un tratto dove l’illuminazione non permetteva una chiara visione. Una Volkswagen Polo in transito l’ha travolta. A bordo c’rano dei giovani originari del cosentino che si sono fermati e hanno chiesto soccorso. A nulla, però, è valso l’intervento del personale sanitario, dato che la donna è morta sul colpo.

A effettuare i rilievi gli agenti della Polizia Stradale di Reggio Calabria e Siderno.