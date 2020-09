Successo a Roccella Jonica per la Summer School “Rigenerare Città Ambienti Paesaggi”

La Summer School “Rigenerare Città Ambienti Paesaggi” tenuta a Roccella Jonica dall’1 al 5 settembre ha avuto un esito decisamente positivo: dei 48 iscritti totali 20 hanno partecipato come uditori, mentre ben 28 hanno frequentato con assiduità e attenzione le diverse attività didattiche, compresi i Laboratori di Tesi in esito ai quali nella giornata finale hanno discusso un elaborato, conseguendo il previsto titolo di “Esperto in Rigenerazione Urbana e Ambientale”.

Si è trattato di un esperimento pilota con il quale abbiamo inteso presentare la “Scuola di Rigenerazione Urbana e Ambientale” che, con la nuova denominazione “lafeniceurbana”, fa capo alla “Università Internazionale della Pace di Roma” ampliando così l’orizzonte della propria attività.

Come detto l’esito non poteva essere più lusinghiero e questo è dovuto in larga misura all’adesione e al supporto assicurato dal Sindaco Vittorio Zito e dall’Amministrazione Comunale, nonchè alla promozione e all’animazione dell’iniziativa a livello locale da parte del Prof. Francesco Rosa. Ovviamente il più vivo apprezzamento va rivolto ai Docenti che con le loro lezioni e seminari hanno assicurato un alto livello scientifico all’intero corso.

Ora siamo al lavoro per progettare le prossime iniziative formative, alle quali pensiamo di conferire un carattere tematico anche a seconda delle esigenze di rigenerazione che emergeranno dalle diverse realtà locali nei confronti dell’enorme patrimonio dismesso presente nel Paese: aree industriali, borghi montani, stazioni ferroviarie, colonie marine, cave, chiese e conventi, caserme, miniere, castelli, poligoni militari, case cantoniere e molto altro ancora.

Per questo contiamo molto sul prezioso contributo di chi – amministratori, studiosi, professionisti, tecnici – è interessato alle molteplici tematiche della “rigenerazione urbana e ambientale” e vuole far conoscere a “lafeniceurbana” le sue idee, le sue proposte, i suoi progetti.