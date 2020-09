Sottoscritti contratti a tempo indeterminato lavoratori ex lpu ed lsu al Comune di Scilla

Si è concluso oggi l’iter di stabilizzazione dei lavoratori ex lpu ed

lsu in forza dal 1998 al Comune di Scilla.



Entusiasti i lavoratori, dopo più di venti anni di precariato, hanno

oggi raggiunto il traguardo del contratto a tempo indeterminato per 18

ore settimanali. La Commissione Straordinaria ha fortemente voluto

concludere il percorso già avviato nell’aprile 2019 con l’assunzione

delle prime due unità.

I procedimenti burocratici per ottenere i fondi regionali e

ministeriali con i quali saranno retribuiti i lavoratori, avevano avuto

un brusco rallentamento a causa della pandemia, ma con un “colpo di

coda finale” oggi i contratti sono stati sottoscritti.

Il Comune di Scilla a far data dal 1 ottobre 2020, conterà così su

15 unità in più in organico, le quali avendo già maturato la loro

esperienza presso gli uffici di competenza, ora, sebbene con una

riduzione delle ore prestate, potranno concretizzare il loro percorso

lavorativo ponendo fine ad anni di proroghe contrattuali, e quindi

mettere a disposizione dei cittadini la loro professionalità

acquisita.

