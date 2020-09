Siderno – 55enne evade dai domiciliari, arrestato

Mercoledì notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Locri, hanno tratto in arresto L. M., 55enne sidernese, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine.

Nel corso di un normale servizio di pattuglia finalizzato al controllo del territorio nella città di Siderno, i militari hanno notato, per le vie del centro cittadino, l’uomo seduto in un noto bar della città a bere birra, in palese violazione delle prescrizioni impartite, in quanto sprovvisto di autorizzazione.

L’ uomo alla vista dei militari, si è datoalla fuga per evitare il controllo ma veniva prontamente fermato.Accertata la validità della misura cautelare el’allontanamento dell’uomo senza giustificato motivo dalla propria abitazione e in assenza di autorizzazioni da parte dell’autorità giudiziaria, lo stesso è stato dichiarato in arresto in attesa del giudizio direttissimo.