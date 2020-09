Riace (RC) – Verso il 50° Anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace

Il primo passo , verso il 50° Anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace, un cammino che parte con una conferenza stampa che si terrà presso l’Hotel Federica ,nella frazione Marina della cittadina jonica, patria dei famosissimi bronzi, patrimonio inestimabile dell’ Unesco ed ormai icona dell’archeologia della nostra Calabria.

Conferenza stampa voluta dal comune che vedrà partecipare tante personalità , addetti ai lavori, politici, giornalisti , produttori cinematografici e tanta gente che vorrà partecipare per essere al corrente del programma di avvicinamento al mezzo secolo del ritrovamento dei guerrieri greci. L’evento si terrà giorno 23 settembre 2020 alle ore 12 , interverranno il Sindaco di Riace Antonio Trifoli che saluterà , aprendo i lavori di questa tavola rotonda programmatica , anche sulla possibilità di costituire una rete di comuni che possano far parte della Costa dei Bronzi. Un ‘occasione importante per la cittadina e non solo, visto che si avvierà una sorta di sinergia propositiva per il territorio, saranno diversi ospiti a partecipare , gli ottimi ingredienti ci sono tutti per creare un prodotto di qualità , ingredienti che da queste parti ormai dovranno alimentare il sublime rilancio di sviluppo economico-sociale e turistico. Si discuterà di cinema, ambiente , paesaggio, arte e archeologia e la conclusione dei lavori sarà relazionata dal Vice Presidente della Regione Calabria con delega alla Cultura Dott. Nino Spirli.