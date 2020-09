“Reggio città dei diritti di cittadinanza e della solidarietà”.La Strada e Riabitare Reggio dialogano con il professore Domenico Cersosimo

Mercoledì 9 settembre in piazza Camagna, alle ore 18.30, a cura de La Strada e di Riabitare Reggio, movimenti che sostengono la candidatura di Saverio Pazzano a sindaco di Reggio Calabria, si terrà l’evento dal titolo“Reggio città dei diritti di cittadinanza e della solidarietà”Conversazione con: Domenico Cersosimo (Università della Calabria) e Salvatore Orlando (candidato della lista La Strada).



Il grado di benessere di una città si misura a partire dalle condizioni di vita delle fasce più svantaggiate della popolazione. Gli effetti di una cattiva gestione e della mancanza di programmazione ricadono inevitabilmente in misura maggiore su chi ha meno mezzi per fronteggiare la carenza di servizi. Un welfare di comunità e di prossimità, attraverso la rigenerazione del tessuto urbano e delle reti sociali, è la via maestra per costruire una rete di relazioni in cui nessuna persona è mai lasciata sola.

Nel corso dell’evento interverrà Domenico Cersosimo, economista, professore ordinario di Economia applicata all’Unical ed esperto di politiche di sviluppo. Cersosimo è statovicepresidente della Giunta Regionale della Calabria dal 2008 al 2010 e nel 2009 è stato fondatore del movimento Slega la Calabria.

Autore di numerosi libri, ha curato, tra gli altri, il volume “Manifesto per riabitare l’Italia”, frutto di un itinerario di conoscenza e di condivisione civile.All’incontro interverrà, inoltre, Salvatore Orlando, ingegnere, docente universitario e agente di sviluppo, candidato con la lista La Strada alle prossime comunali.

Prosegue il cammino de La Strada e di Riabitare Reggio per Pazzano sindaco con un processo partecipato di ascolto dei bisogni delle comunità e con il contributo sui temi da parte delle migliori professionalità e competenze.