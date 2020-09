Reggio Calabria – Paris alla Marcianó: “Queste azioni distorte non hanno nulla a che vedere con la politica”

“Massima solidarietà e vicinanza al candidato sindaco Angela Marcianò per il vile atto compiuto da sciacalli, privi di sensibilità e umanità”.

Ad affermarlo è Nicola Paris

Consigliere regionale della Calabria.

“Nelle scorse settimane, mi ero appellato al buonsenso e ad abbassare i toni di una campagna politica troppo “accesa” invitando tutti a mostrare programmi ed idee per la nostra Reggio Calabria. Queste azioni distorte non hanno nulla a che vedere con il confronto dialettico e con la politica, sono gesti di miserabili che non meritano alcuna considerazione. In attesa che gli investigatori e le forze dell’ordine facciano piena luce su questo grave atto, invito il candidato sindaco Angela Marcianò a non scoraggiarsi e a portare avanti il suo impegno istituzionale sotto l’egida della legalità e della avversione a qualunque forma di condizionamento che pregiudichi l’interesse pubblico della cittadinanza”.