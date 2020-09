Reggio Calabria – Lunedì incontro su scuola e formazione col sindaco Falcomatà

È ANDATO TUTTO BENE? Un incontro su scuola e formazione col sindaco Giuseppe Falcomatà

Il prossimo lunedì 14 settembre alle ore 12:00, presso la libreria Spazio Open in via Filippini 23/25 si terrà un incontro pubblico dal titolo “E’ ANDATO TUTTO BENE? Analisi e prospettive per una ripartenza di scuola e formazione a Reggio Calabria”.

Oltre al sindaco Giuseppe Falcomatà, interverranno il candidato consigliere Giorgio Nordo(dell’Università di Messina) e Antonio Sapone, presidente della lista Patto per il Cambiamento. L’incontro verrà moderato da Franco Arcidiaco, direttore della casa editrice Città del Sole.

Sarà una bella occasione per discutere ed analizzare assieme la situazione attuale del sistema educativo cittadino, messo a dura prova dall’emergenza coronavirus, nonché per capire cosa è stato fatto di buono in questi ultimi anni, cosa può ancora essere migliorato e soprattutto per avanzare idee, proposte e progetti per un rilancio della scuola e della formazione a Reggio Calabria in un contesto veramente democratico e paritario.

Ovviamente, l’incontro si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-Covid nazionali e regionali, in locali igienizzati con ingressi contingentati e senza assembramenti.

Appuntamento dunque a mezzogiorno di lunedì prossimo presso lo Spazio Open, all’incrocio tra Via Filippini e Via Giudecca, proprio di fronte alla fine della parte alta del tapis roulant.

La cittadinanza è invitata a partecipare.