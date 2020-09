Reggio Calabria – Concorso di pittura “Incontro con gli Emigranti”

L’Associazione Pro Loco Calanna, l’Associazione Dedalo e l’Associazione Alessandrite sono liete di invitare la S.V. a partecipare alla Conferenza Stampa che si terrà Mercoledì 30 Settembre 2020, alle ore 11:30 presso le sale della Fondazione ITS di Reggio Calabria sita in Via Emilio Cuzzocrea n. 14 (I.T.T. “Panella – Vallauri”), per presentare l’evento “Calanna da Vivere Sempre 2020” e inaugurare il Concorso di Pittura “Incontro con gli Emigranti” XII Edizione.

Intervengono:

Geom. Pietro Morena – Presidente Associazione Pro Loco Calanna

Dott.ssa Silvana Marrapodi – Presidente Associazione Dedalo

Prof.ssa Laura Giovine – Presidente Associazione Alessandrite

Dott. Domenico Romeo – Sindaco del Comune di Calanna