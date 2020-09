Passaggio di consegne alla Guardia Costiera di Villa San Giovanni, il saluto dell’amministrazione comunale

L’Amministrazione comunale rappresentata dal Sindaco f.f. e dagli Assessori Caminiti, Morgante e Imbesi ha dato il saluto ed il ringraziamento al Comandante Scaldaferri che lascia la Guardia Costiera sezione di Villa San Giovanni ed ha reso omaggio al subentrante in carica Maresciallo Lembo. L’amministrazione ringrazia il Comandante Scaldaferri per la proficua collaborazione istituzionale con il Comune di Villa San Giovanni ed augura al subentrante Maresciallo Lembo di poter svolgere al meglio il suo nuovo ruolo, nella certezza di poter contare sulla fattiva vicinanza dell’Amministrazione comunale. La Guardia Costiera, oltre che attuare una funzione di presidio della legalità nelle materie di competenza, ha sempre svolto, durante il corso della consiliatura, un utilissimo supporto tecnico per tutto quanto riguarda la materia demaniale ed il presidio della costa.