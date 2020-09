Mostra sul Paesaggio al Museo e Parco Archeologico di Locri (RC)

Dal 15 settembre 2020 presso il Museo e Parco Archeologico di Locri e specificatamente nei locali del Complesso Museale di Casino Macrì, è possibile visitare la mostra sul Paesaggio dal titolo: “Paesaggi: panoramiche sulla natura e l’archeologia” curata dall’Associazione HistoriCal.

E’ una nuova attrattiva per i visitatori del Museo, in quanto non solo mostra delle viste Aspromontane sulla costa jonica locrese ma anche delle foto di siti di interesse storico architettonico studiate dal team HistoriCal (Panduri, Pietra Cappa, Pietra Castello, Rocche di San Pietro, Varraro ecc) con l’arricchimento di una foto di 6 metri per 1 metro che fa vedere, da Pietra Castello, tutta la costa jonica. E’, inoltre una mostra interattiva: ha dei QR-Code che ampliano l’esperienza della stessa con altre foto, altre informazioni e video; ma non finisce qui: si è pensato, inoltre, di rendere partecipi i visitatori fornendogli delle matite e dei post-it sui quali scrivere i sentimenti che vengono suscitati dalle foto e, infine, appenderli alla foto che più gradiscono.

La mostra, dedicata dai tirocinanti di area III del museo di Locri al ricordo del loro tutor Giuseppe Amante, sarà attiva per un mese ed è visitabile negli orari di apertura previste dal museo e parco archeologico di Locri e si va ad affiancare ad una mostra permanente di acquerelli di artisti famosi europei e italiani, per la quale esposizione i supporti sono stati donati dall’Associazione HistoriCal.

Il direttivo dell’Associazione HistoriCal coglie l’occasione di ringraziare Rossella Agostino, direttrice del Museo e Parco Archeologico di Locri, per la disponibilità dimostrata nell’ospitare la mostra. Un grazie va anche agli sponsor che hanno reso possibili le stampe e, ultimo ma non ultimo, un grazie a chi ci sopporta e supporta nei momenti di abbattimento durante le ricerche.