Mezzo pesante precipita in una scarpata nel reggino. Morto il conducente

Un mezzo pesante è precipitato, per cause in corso di accertamento, in una scarpata ad una profondità di circa 20 mt. Il conducente è deceduto e le operazioni di recupero del corpo sono in questo momento in corso. Sul posto la squadra VF del distaccamento di Polistena e personale SAF proveniente dal Comando di Reggio Calabria.

L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale che sovrasta la galleria della Limina, nel comune di Giffone.