Lo stilista calabrese alla Mostra del Cinema di Venezia

Lo stilista Antonino Cedro ha incantato Venezia,alla 77esima edizione dellaMostra del Cinema.

La giovane eccellenza gioiese, per il prestigioso festival, ha realizzato gli abiti che hanno indossato la showgirl Ambra Lombardo e l’attrice Claudia Conte.

L’incantevole abito bianco,creato interamente a mano e ricamato su tulle con preziose applicazioni, ha riscosso un grandissimo e graditissimo consenso sul redcarpet e le foto scattate dai fotografi presenti sono state pubblicate sui più rinomati magazine di moda.

“L’emozione ha contraddistinto questa esperienza – spiega Antonio Cedro. Per me è stato un onore calcare il palcoscenico della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Un ringraziamento speciale va sia alla mia testimonial Ambra Lombardo che ha valorizzato, attraverso la sua bellezza ed eleganza, le mie creazioni e sia all’attrice Claudia Conte, che credendo in me, ha realizzato il mio sogno. Non mi aspettavo tutto questo successo. Solo oggi, sto realizzando quello che è accaduto e sono fiero di aver rappresentato, attraverso le mie creazioni, la mia amata terra, la Calabria, nel panorama internazionale”.