L’Assemblea dei Sindaci della Città Metropolitana di Reggio Calabria è convocata per mercoledì 9 settembre 2020, con inizio alle ore 10.00

“Stato dell’arte”: criticità e possibili soluzioni; Proroga dei contratti con i gestori degli impianti; Studio di fattibilità ATO (presentazione e condivisione); Ipotesi di bilancio 2020 e ripartizione costi; Ipotesi per localizzazione impianto organico area della Piana di Gioia Tauro.

Il Consiglio metropolitano è convocato per mercoledì 9 settembre 2020, con inizio alle ore 11.30 e, in mancanza del numero legale, in seconda convocazione, con inizio alle ore 12.30.

Proposta n. 54 del 5 agosto 2020- Approvazione dei verbali di I^ e II^ convocazione del Consiglio Metropolitano svoltosi in data 16 luglio 2020. Proposta 58 del 1° settembre 2020 – Ratifica della delibera del Sindaco metropolitano n. 72 del 18/08/2020: Variazione al bilancio di previsione 2020/2022, ai sensi dell’art. 175, c. 4 del D.Lgs n. 267/2000 – Richiesta istituzione capitoli per interventi di adeguamento/ miglioramento sismico, successivamente alle verifiche di vulnerabilità sismica di cui all’avviso pubblico n.8008 del 28/03/2018. Proposta n. 57 del 27 agosto 2020- Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art.194 comma 1 lettera a) D.Lgs n. 267/2000 – Sentenze esecutive. Proposta n. 56 del 20 agosto 2020 – Istituzione della Centrale Unica di Committenza (CUC) della Città Metropolitana di Reggio Calabria e adozione dello schema di Convenzione disciplinante i rapporti con i Comuni e gli Enti aderenti per lo svolgimento delle attività della Centrale Unica di Committenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Proposta n. 61 DEL 4 settembre 2020- ATO Rifiuti Reggio Calabria presa d’atto della proroga dei contratti con Ecologia Oggi ed approvazione schemi per la regolamentazione del servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani presso gli impianti di Gioia Tauro Cicerna E Siderno San Leo.

La seduta del Consiglio verrà trasmessa integralmente sul canale Youtube della Città Metropolitana di Reggio Calabria al seguente indirizzo:

https://bit.ly/2WYHkpz