L’Alvaro Gebbione di Reggio Calabria uno dei primi istituti ad effettuare i test sierologici

L’ Alvaro Gebbione di Reggio Calabria, guidato dal dirigente scolastico la professoressa Adriana Labate, è stato uno dei primi Istituti comprensivi della città metropolitana ad organizzare l’effettuazione a scuola dei test sierologici covid 19, in collaborazione con l’azienda sanitaria provinciale diretta dal dottor Salvatore Barillaro.



È da premettere che il Ministero della salute con circolare 8722 del 7 agosto 2020 ha fornito indirizzi operativi per l’esecuzione, su base volontaria, dei test sierologici sul personale docente e non docente operante nei nidi, nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria, nonché negli istituti di istruzione e formazione professionali e che il commissario straordinario Arcuri ha sollecitato tutta la comunità scolastica ad effettuare i suddetti test in quanto rappresentano uno strumento efficace per un rientro a scuola in sicurezza.

All’Istituto Alvaro Gebbione, i dottori infermieri Alfonso Violanti, Anna Zindato, Carmelo Tuscano e Bruno Occhibelli hanno effettuato lo screening al dirigente scolastico, ai docenti, agli assistenti amministrativi e ai collaboratori scolastici che hanno manifestato la volontà di sottoporsi volontariamente riconoscendo l’importanza di questo piccolo gesto del grande valore sociale. Tutto lo svolgimento delle operazioni sanitarie si è svolto dopo la compilazione da parte del personale del modello per il consenso informato e in piena sicurezza rispettando le prescrizioni sul distanziamento e tutte le norme igieniche previste.