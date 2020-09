“Infermieri in ogni scuola calabrese”, Pedà: “Ottima decisione del governo regionale, ora Asp velocizzino procedure di assunzione”

Ottima la decisione del governo regionale presieduto da IOLE SANTELLI di assumere un INFERMIERE in ogni istituto scolastico, mi auguro che le Asp reclutino celermente i professionisti dedicati ai nostri ragazzi nelle scuole e che si programmi per l’anno 2021 anche un raddoppio per scuola degli stessi, in modo da poter coprire tutti i giorni dell’anno scolastico(ovviamente sono lavoratori che come tutti hanno diritto a ferie, permessi ecc) auspicando che dalla fase emergenziale queste figure professionali magari insieme agli PSICOLOGI possano diventare stabili all’interno degli Istituti scolastici.



Giuseppe Pedà

Già componente la commissione regionale sanità