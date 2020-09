In uscita il volume “I Santi Calabresi” di Vincenzo Bruzzaniti

Per i tipi della Casa editrice Kaleidon è stato pubblicato il volume dal titolo “I Santi Calabresi (e i Santi della tradizione greca nel Reggino)”, ad opera di Vincenzo Bruzzaniti.

Il professore Bruzzaniti, docente presso il Liceo Scientifico “Zaleuco” di Locri, ha voluto con questa opera presentare una disamina completa di tutta la Santità calabrese, fornendo al lettore un agile e completo strumento per approfondire la conoscenza di un importante elemento della nostra cultura.

Il volume è articolato in diverse sezioni, in cui l’Autore propone una esaustiva disamina della realtà ecclesiastica calabrese: infatti troviamo una sintetica storia della Chiesa in Calabria, seguita da una sezione che passa in rassegna tutte le Diocesi, con una disamina delle Parrocchie. SI passa poi all’elenco di tutti i Santi Patroni dei Comuni calabresi, per poi completare con altri approfondimenti sulle Parrocchie dei capoluoghi di Provincia, i papi calabresi, le chiese monumentali e i santuari regionali.

Infine il professore ha voluto curare una parte dedicata ai santi della tradizione greca del reggino, che fornisce un ulteriore contributo alla conoscenza delle nostre più antiche tradizioni.

E’ quindi un’opera che ha l’intenzione di destare la curiosità e stimolare la conoscenza delle nostre più profonde radici culturali. “I Santi Calabresi” aiuterà gli amanti della storia, o anche i semplici curiosi, a trovare risposta a tante domande o anche a colmare le inevitabili lacune che possono riguardare un argomento vasto ma nel contempo di grandissimo interesse.

Il volume è in vendita nelle migliori librerie e presso PietraKappa, il punto vendita della Casa editrice Kaleidon, sito in via della Giudecca 40 a Reggio Calabria.