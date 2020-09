Falcomatà: “Parole di Gualtieri e Provenzano certificano attenzione del Governo verso Reggio. La città ha acquisito nuova credibilità”

“Le parole del Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri certificano una volta per tutte ciò che andiamo dicendo da tempo e che è sancito in maniera definitiva ed inderogabile da una legge dello Stato, che di fatto azzera il piano di rientro del Comune di Reggio Calabria. La presenza in Città del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale Giuseppe Provenzano, che ha voluto confrontarsi con le categorie produttive del territorio, dimostra un ulteriore segnale di attenzione verso Reggio Calabria da parte dei vertici del Governo”. Lo dichiara il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.

“I prossimi mesi – ha aggiunto Falcomatà – saranno un banco di prova fondamentale sul terreno del rilancio economico e dello sviluppo per tutto il Meridione ed in particolare per la nostra Città. Reggio oggi ha acquisito una credibilità ed una centralità strategica nelle politiche di Governo del Paese e gioca alla pari su tavoli nazionali dove si stanno decidendo le linee di indirizzo per una serie di nuovi strumenti ed ingenti risorse finanziarie, come quelle del Piano per il Sud e del Recovery Fund, destinati al rilancio dell’economia nazionale e delle regioni del Sud”.

“Una condizione favorevole praticamente impensabile fino a qualche anno fa, dopo lo scioglimento per mafia e la dichiarazione di predissesto del Comune, quando la nostra Città era considerata una grana negativa della quale liberarsi in fretta. Oggi Reggio ha acquisito una nuova credibilità e merita si proseguire con autorevolezza sulla strada intrapresa”.