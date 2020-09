Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, Falcomatà: “La soluzione dei nostri problemi è vicina”

“A Melicuccà i lavori proseguono, fortunatamente, senza intoppi. Da giugno (da quando cioè la Regione ci ha dato la delega esclusivamente per Melicuccà) nell’ufficio Ambiente della Città Metropolitana si lavora a testa bassa e senza sosta per affrontare e risolvere i problemi creati da altri e mai seriamente affrontati prima di noi.

Finalmente, a fine ottobre, la Città Metropolitana di Reggio Calabria avrà a disposizione la propria discarica di servizio che ci consentirà di essere indipendenti dalla Regione”. E’ quanto afferma in una nota il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.

“Mentre gli altri, in questi lunghi mesi di campagna elettorale, hanno giocato sporco, è proprio il caso di dire, sulla pelle di tutti i cittadini dell’area metropolitana di Reggio, noi non abbiamo mai perso di vista l’obbiettivo finale: assicurare a tutto il territorio una completa ed efficiente rete impiantistica di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

La prossima settimana, la Città Metropolitana consegnerà a Recosamb Scarl (Consorzio di Società) l’impianto di Sambatello per la gestione e realizzazione dei lavori di ammodernamento (revamping) che lo faranno diventare un moderno ed efficiente Ecodistretto in cui saranno trattate e trasformate tutte le frazioni secche, riciclabili e non, e umido, con un biodigestore che produrrà biometano.

Come vedete, – afferma il primo cittadino – a breve saremo pronti a raccogliere i frutti del faticoso e tortuoso lavoro di questi anni che ci porterà, con il passaggio del servizio da Avr a Castore, con il cambio di sistema di raccolta con la realizzazione di isole ecologiche di quartiere e, soprattutto, con la imprescindibile collaborazione di tutti i cittadini, ad avere città e paesi più puliti!”