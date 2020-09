Coronavirus – Revocata la ‘zona rossa’ nella frazione Messignadi di Oppido Mamertina

Revocata la ‘zona rossa’ nella frazione Messignadi di Oppido Mamertina. Lo ha stabilito, con l’ordinanza n. 66 del 15 settembre 2020, la presidente della Regione Jole Santelli, revocando dunque la precedente ordinanza n. 64 del 29 agosto 2020 che aveva istituito la zona rossa nella frazione del centro reggino.

Nel nuovo provvedimento viene rilevato che “la popolazione residente nella frazione di Messignadi è stata sottoposta a screening volontario, per un totale di 1094 tamponi eseguiti, con 22 casi confermati, di cui un guarito e due casi collegati residenti in altro Comune; l’ultima positività registrata è datata 10 settembre 2020 e, comunque, tutti i casi confermati ed i loro contatti sono sottoposti ad isolamento domiciliare con sorveglianza attiva; l’attuale situazione è sotto controllo e appaiono venute meno, al momento, le condizioni che avevano determinato la necessità di emanare gli specifici provvedimenti nell’area interessata”.Ribadito, comunque, l’obbligo dell’uso delle mascherine o altre protezioni idonee a proteggere le vie respiratorie, in tutti i luoghi chiusi e all’aperto accessibili al pubblico, nelle circostanze in cui la distanza interpersonale non possa essere rispettata, fermo restando in ogni caso il divieto di assembramento ed il rispetto delle misure igieniche di prevenzione.