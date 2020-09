Conte: “Ponte sullo Stretto? Prima infrastrutture in Calabria e Sicilia”

Prima “concentriamoci sul miglioramento delle infrastrutture viarie di Sicilia e Calabria” e poi pensiamo a come collegare le due regioni, eventualmente anche con un tunnel. Quello, però, è “solo l’ultimo miglio”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla Festa nazionale de l’Unità a Modena.

“La questione” del tunnel sullo Stretto “è seria – ha spiegato Conte -. Ho detto che non è serio parlare del collegamento tra Sicilia e Calabria se prima non si porta avanti concretamente il progetto di miglioramento delle infrastrutture viarie della Calabria e Sicilia su cui stiamo lavorando e ci sono già tanti fondi e risorse appostati”. “In prospettiva – ha aggiunto – non potremo eludere anche il problema del collegamento. Ho voluto dire che se ci sono dei problemi sul ponte possiamo valutare il tunnel, qualsiasi soluzione. Ma quando arriveremo a quel punto dovremo essere pronti a collegare l’ultimo miglio. Non facciamo che il dibattito si concentri sull’ultimo miglio, facciamo tutto il resto”.