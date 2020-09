Comunali Reggio Calabria – Scrutinio troppo lento: il caso finisce alla commissione elettorale

Lo scrutinio delle schede per le elezioni comunali a Reggio Calabria in tre sezioni non è stato ancora completato nel termine ultimo indicato dalla Prefettura e il tutto è stato inviato alla commissione elettorale.

Uno spoglio proceduto a rilento quindi oltre ogni immaginazione con contestazioni sui voti e schede annullate ed ancora non si hanno i dati delle preferenze ai singoli consiglieri.