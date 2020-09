Comunali Reggio Calabria – Nessun apparentamento candidati, scaduti i termini

È scaduto a mezzogiorno di

ieri il termine per la presentazione, alla Segreteria generale

del Comune di Reggio Calabria delle “eventuali dichiarazioni di

collegamento con ulteriori liste, rispetto a quelle con cui è

stato effettuato il collegamento nel primo turno”, ovvero di

nuovi apparentamenti tra i candidati a sindaco ammessi al turno

di ballottaggio del 4 e 5 ottobre.

Né Antonino Minicuci, candidato sindaco della coalizione

di centrodestra, né Giuseppe Falcomatà, sindaco uscente e

candidato della coalizione di centrosinistra hanno sottoscritto

e dichiarato accordi ufficiali con i rappresentanti delle liste

escluse dal ballottaggio. Entrambi, però, avevano manifestato

“aperture” nei confronti dei candidati cosiddetti ‘civici”.

Minicuci, in conferenza stampa, pur confermando la volontà

di ‘correre da solo’, si è rivolto ad Angela Marcianò, ex

assessore ai lavori pubblici della Giunta Falcomatà,

presentatasi a capo di una coalizione con 3 liste civiche e una

della Fiamma Tricolore per un accordo programmatico. Al momento, però, non ha ricevuto alcuna risposta. Sul fronte opposto, da registrare l’apertura del candidato Sindaco Saverio Pazzano, a capo del movimento “La Strada” e sostenuto dalla lista

“Riabitare Reggio” a sostegno di Falcomatà. “La nostra area di

riferimento – ha dichiarato Pazzano – resta sempre il centrosinistra. Ma ci porremo come una forza di minoranza, alternativa e libera”. (ANSA).