Cimiteri vandalizzati a Reggio Calabria, Albanese: “Atti da miserabili”

Atti «da miserabili», commenta Rocco Albanese, ricordando che «varie altre strutture cimiteriali di Reggio Calabria purtroppo sono state “attenzionate” da episodi di teppismo, se non peggio. Di recente a Condera, come già tempo addietro nei cimiteri di Terreti e Ortì, sono stati rubati numerosi pluviali in rame, materiale destinato a essere rivenduto illecitamente; episodi sempre regolarmente denunciati, fin qui senza riuscire però a risalire ai responsabili. Mentre nello stesso Cimitero centrale solo poche settimane fa diversi cassonetti sono stati dati alle fiamme in prossimità di una nutrita schiera di sepolcri. In queste ore l’ultima infamia: adesso basta!, la nostra città – lamenta il consigliere – non merita macchie disonorevoli come questa».