Castorina: “Istituzione Gruppo volontari della protezione civile della Città Metropolitana è servizio indispensabile in supporto del nostro territorio”

“L’istituzione del gruppo volontari della protezione civile della Città Metropolitana di Reggio Calabria non è solamente una scommessa vinta dall’amministrazione Falcomatà che ha trovato la piena condivisione da parte dell’intero Consiglio Metropolitano ma è altresì un servizio indispensabile per l’intero territorio per un ente che di fatto deve essere di reale programmazione e che componendo un gruppo di lavoro attraverso un bando pubblicovoluto per implementare le possibilità per i cittadini di contribuire attivamente al bene comune e alla sicurezza della nostra comunità”.

Lo afferma Antonino Castorina, delegato alla Polizia Metropolitana ed al Bilancio, riguardo alla composizione del gruppo di volontariato di protezione civile della Città Metropolitana già operativo e funzionale nel territorio Metropolitano di Reggio Calabria.

“L’amministrazione Falcomatà grazie ad un grande lavoro che il settore della Polizia Metropolitana ha condotto sotto la guida del Comandante Crupi si è voluta dotare di un gruppo di volontari con l’intento di migliorare una macchina organizzativa già rodata come quella della protezione civile, settore nevralgico per la sicurezza delle nostre comunità fermo restando le competenze previste dalle normative di riferimento”

La sfida che ci attende conclude il Consigliere Metropolitano delegato al Bilancio ed alla Polizia Metropolitana sarà quello di implementare attraverso un interlocuzione con i vari enti locali l’aspetto organizzativo e strutturale per potenziare e supportare le professionalità che con uno spirto volontaristico e collaborativo operano nel nostro territorio.