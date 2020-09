Cambio al vertice del locale Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica. Avvicendamento dei Funzionari in servizio presso i Commissariati di P.S. di Palmi e Condofuri

Dall’inizio della settimana corrente il Vice Questore Aggiunto Francesco Muraca, già Dirigente del Commissariato di P.S. di Palmi ove in quasi cinque anni ha dimostrato quotidianamente le sue elevate capacità personali e professionali, ha assunto il nuovo incarico di Dirigente del locale Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica. Un nuovo prestigioso incarico per il Dirigente, che continuerà a prestare il suo prezioso servizio per la cittadinanza, attraverso l’imprescindibile contributo che la Polizia Scientifica dà ogni giorno nell’espletamento dei servizi d’istituto.

Nello stesso contesto, il Commissario Capo della Polizia di Stato Francesco Meduri, già Dirigente del Commissariato di P.S. di Condofuri, assume l’incarico di Dirigente del Commissariato di Palmi, ed il Commissario Capo Vincenzo Iazzetta, dopo aver prestato servizio presso il Commissariato di P.S. di Siderno, assume l’incarico di Dirigente del Commissariato di Condofuri.

Il Questore Maurizio Vallone porge al Dirigente ed ai Funzionari coinvolti nell’assunzione dei nuovi incarichi l’augurio di una proficua carriera.