Avvicendamento nella Delegazione di spiaggia di Palmi

Nei giorni scorsi si è formalizzato l’avvicendamento al comando della Delegazione di spiaggia di Palmi, Ufficio marittimo dipendente dalla Capitaneria di porto di Gioia Tauro.

Il Primo Luogotenente Giuseppe Fiorenza, dopo aver guidato la Delegazione di spiaggia di Palmi per cinque anni, ha ceduto il comando dell’Ufficio marittimo palmese al Primo Luogotenente Giuseppe Altomonte. Quest’ultimo lascia la Capitaneria di Porto di Gioia Tauro dove, per diversi anni, ha ricoperto l’incarico di responsabile della Sezione logistica ed economato con competenza e professionalità, assicurandone la puntuale e corretta gestione nonostante la delicatezza e il rigore che spesso contraddistinguono tali settori della Pubblica Amministrazione. Il Primo Luogotenente Fiorenza dopo aver svolto in modo encomiabile le molteplici e complesse funzioni legate all’incarico di Delegato e, in particolare, a quelle relative alla vigilanza e alla organizzazione tecnico-nautica del porto di Taureana di Palmi, cede il comando della Delegazione di spiaggia palmese per assumere il prestigioso incarico di “Nostromo” dello porto di Gioia Tauro, uno dei più importanti porti di transhipment container d’Europa, che richiederà sicuramente tutta la professionalità del Sottufficiale nella delicata risoluzione delle variegate e complesse problematiche tecniche dello scalo gioiese.