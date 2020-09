Auto finisce in una scarpata – Vigili del fuoco salvano un uomo

Questa mattina in contrada Fava di Stignano, i Vigili del Fuoco di Siderno sono intervenuti per recuperare una persona che è precipitata con l’autovettura in una scarpata. Le operazioni di recupero non sono state semplici perchè l’uomo è rimasto bloccato all’interno dell’autovettura ribaltatasi su di un lato. Fortunatamente i Vigili sono stati allarmati da un passante che ha notato l’auto. La squadra, una volta scesa nella scarpata, ha messo in sicurezza l’auto ed estratto l’uomo che, tramite l’intervento dell’elisoccorso, è stato trasferito all’ospedale di Locri.

Si è trattato di un incidente autonomo, con molta probabilità il conducente, che non presentava lesioni, avrebbe perso il controllo del mezzo distruggendo il muro di cinta della strada provinciale precipitando fino al torrente.