Assenteismo e truffa – Indagati 15 dipendenti di in un ente regionale a Gioia Tauro

Alle prime ore dell’alba, il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro ha dato esecuzione, nella provincia di Reggio Calabria, a 15 misure cautelari personali e patrimoniali a carico di altrettanti dipendenti di un ente regionale per lo sviluppo dell’agricoltura che rispondono di assenteismo e truffa, attraverso l’uso improprio e fraudolento dei badge elettronici personali. Somme di danaro indebitamente percepite, per giornate di lavoro mai svolte, per migliaia di euro.