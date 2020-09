AgrariaUniRC riparte in Presenza con le Prove di Valutazione Iniziale e da lunedì 28 con le lezioni in aula

Dopo due prove di valutazione della preparazione iniziale effettuate con procedura online (TOLC@CASA), Agraria UniRC è ripartita in presenza con i test di valutazione tenuti presso i locali del Dipartimento, alle ore 10.00, nel pieno rispetto delle linee guida e del protocollo di sicurezza per la ripresa delle attività emanate dall’Ateneo.

Oltre un centinaio di studenti, provenienti da tutte le province calabresi e dalla vicina Sicilia, iscritti ai corsi triennali del Dipartimento Agraria, si sono confrontati su argomenti di base per la valutazione della loro preparazione, per consentire loro di affrontare al meglio le lezioni.

Si sottolinea che chi non ha sostenuto il suddetto test, può comunque procedere con l’immatricolazione ai Corsi di Agraria, e che il risultato del test è teso soltanto alla verifica ed al potenziamento dei saperi minimi. Anche in presenza di valutazioni non positive è infatti comunque possibile immatricolarsi ai Corsi di Agraria.

Tutto è pronto per ripartire dunque anche con le lezioni in presenza (e contemporaneamente a distanza). Da lunedì 28 inizieranno le lezioni di tutti gli anni di corso ad eccezione del primo anno delle triennali, per le quali è prevista la partenza in modalità a distanza dal 28 settembre, ed in in presenza (contemporaneamente a distanza) dal 5 ottobre come da news http://www.agraria.unirc.it/articoli/23219/agraria-unirc-in-presenza-lezioni-esami-servizi-