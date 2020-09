A Roghudi vecchio un esclusivo instawalk storico culturale

Si terrà sabato 17 ottobre l’instawalk a cura dalla community reggina Igers Reggio Calabria. La destinazione selezionata è l’incantevole borgo di Roghudi vecchio.

Ma cos’è un instawalk? Rivolto ad appassionati della fotografia e del territorio, si tratta di una via di mezzo tra una passeggiata e un’escursione. L’instawalk è aperto a tutti e non presenta particolari difficoltà tecniche. Gli unici requisiti che occorre possedere sono la voglia di camminare, voler conoscere meglio il nostro territorio e saper allenare l’occhio alla bellezza del paesaggio.

Tutti i partecipanti che si iscriveranno all’instawalk, si riuniranno sabato 17 ottobre in Piazza Roma, nel borgo di Bova, alle ore 9:00. Dalla capitale della Calabria Greca ci dirigeremo in auto verso Roghudi vecchio, dove avrà inizio una vera e propria “escursione narrata” del borgo abbandonato.

Ripercorreremo la storia di questo borgo abbarbicato su uno sperone di roccia e definitivamente abbandonato negli anni ’70, a causa di un’alluvione. Visiteremo la Rocca del Drako e le Caldaie del latte, due tra i più importanti geositi del Parco Nazionale dell’Aspromonte. Percorreremo poi i vicoli e la via principale del paese, dalla parte più alta fino alla fiumara dell’Amendolea, spina dorsale dell’area ellenofona calabrese. Tra antiche leggende e racconti, ci soffermeremo ad ammirare la maestosità della natura, immersi nel silenzio tipico di questi luoghi. Ad accompagnarci in questo suggestivo itinerario, in uno degli scenari più affascinanti della provincia di Reggio Calabria, sarà Andrea Ciulla, guida ufficiale del Parco Nazionale dell’Aspromonte e di Passi Narranti, progetto che ha come obiettivo la valorizzazione dell’Aspromonte attraverso escursioni naturalistiche.

Durante la giornata i partecipanti avranno la possibilità di scattare foto con il proprio smartphone o la propria macchina fotografica, utilizzando gli hashtag #instawalkroghudi e #igersreggiocalabria e taggando @igers.reggiocalabria. Lo scatto più bello verrà selezionato come foto del giorno e veicolato attraverso i canali social della community di Igers Reggio Calabria.

Considerando i posti limitati e le normative anticovid vigenti, per accedere all’escursione è obbligatoria la prenotazione tramite il seguente link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-instawalk-roghudi-vecchio-123301236317

La prenotazione è gratuita e il pagamento dell’escursione verrà finalizzato in loco, il giorno dell’evento.

Da sempre impegnata nella valorizzazione del territorio, Igers Reggio Calabria è la community locale che fa capo ad Igersitalia, la più importante associazione nazionale italiana legata al mondo della promozione del territorio e della comunicazione visiva, con particolare riferimento alla fotografia digitale, alla mobile photography e, più in generale, alla produzione di contenuti multimediali.

La piattaforma di riferimento è Instagram, il Social Network visuale per eccellenza. Da questa piattaforma i contenuti e le progettualità della Community vengono veicolati tramite tutti i canali web e social, raggiungendo milioni di persone in Italia nel mondo.

A guidare la community degli instagramers di Reggio Calabria sono Ken Curatola, Mariarita Sciarrone e Cristel Tedesco, professionisti reggini impegnati quotidianamente nella promozione e valorizzazione del territorio calabrese.

Note tecniche escursione:

– Appuntamento ore 9:00 Piazza Roma, Bova, con mezzi propri

– Avvicinamento con mezzi propri a Roghudi vecchio e inizio escursione a piedi ore 11:00

– Pranzo a sacco personale

– Rientro previsto a Bova ore 16:00

– Costo € 10 € a persona

– È consigliato indossare abbigliamento a cipolla e scarpe comode.

La quota comprende esclusivamente accompagnamento guide (no assicurazione). Per avere la copertura assicurativa ogni partecipante può iscriversi ad EIC (Escursioni Italia Club) attraverso l’App “Trip&Trek”. Versando una quota annuale di 10 euro si usufruisce di una polizza assicurativa – della durata di un anno dalla data di sottoscrizione – per gli infortuni che dovessero accadere durante le attività svolte dai professionisti associati AIGAE, oltre ad altri servizi esclusivi. Per attivarla, basta scaricare l’app sul proprio smartphone e compilare i campi con i propri dati scrivendo il codice guida CL 157. Per maggiori info visita il seguente link https://www.aigae.org/2019/11/eic-escursioni-italia-club-la-prima-associazione-2-0-dedicata-allescursionismo-in-sicurezza/

L’itinerario potrebbe subire modifiche e l’escursione potrebbe essere annullata in base alle condizioni climatiche, anche il giorno stesso, in base alla valutazione della Guida.

Nel rispetto delle normative anticovid ogni partecipante dovrà obbligatoriamente essere munito di: 2 mascherine (possibilmente riutilizzabili) e gel igienizzante a norma CE. È vietato partecipare all’escursione con sintomi febbrili. Ogni partecipante dovrà rispettare il distanziamento interpersonale e indossare la mascherina. È vietato lo scambio di cibo/bevande e di qualsiasi altro accessorio/attrezzatura tra i partecipanti.

Igers Reggio Calabria

Info reggiocalabria@igersitalia.it

3393733442