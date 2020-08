XVIII edizione Premio nazionale Reggio Calabria day 2020: in vetrina le eccellenze della città Metropolitana e dell’Area dello Stretto

Si è svolto anche quest’anno il Premio Nazionale “Reggio Calabria Day”, giunto alla XVII edizione.

Il Premio, promosso dall’Associazione Turistica Proloco Città di Reggio Calabria è stato assegnato, come nelle precedenti edizioni, ad esponenti dell’imprenditoria reggina, del giornalismo e a quelle personalità che, con l’impegno profuso nella propria attività, hanno contribuito e contribuiscono a valorizzare e a promuovere le risorse artistico-culturali calabresi, favorendo la conoscenza e l’apprezzamento della Calabria, incentivando al contempo la crescita economica della nostra Città.

Ideato per la prima volta nel 2004 grazie all’impegno profondo del suo patron Pino Tripodi, l’evento gode del Patrocinio morale del Consiglio Regionale della Calabria, del Comune di Reggio Calabria e della Camera di Commercio ed è diventata una gradita e attesa consuetudine che vuole ogni anno celebrare le grandi eccellenze reggine.

L’obiettivo del “Reggio Calabria Day è stato, fin dalla sua nascita, quello di catalizzare l’attenzione verso la nostra città. Reggio Calabria, affacciandosi sul Mar Mediterraneo, ha potuto avvantaggiarsi della sua posizione d’elite per diventare crocevia e polo di attrazione di culture diverse. È così che anche in questa 17^ edizione del Premio, la Pro-Loco cittadina ha voluto offrire un riconoscimento ad una delle risorse cruciali della nostra meravigliosa terra, encomiando i reggini che hanno collaborato e coadiuvato alla crescita della città, distinguendosi ad alti livelli sul piano nazionale perché, con il loro lavoro, sono un esempio virtuoso per l’intera collettività. Teatro dell’evento è stata la splendida struttura della piscina “Il Corallo” di Villa San Giovanni, alla cui Direzione va un plauso per il contributo fondamentale svolto per lo svolgimento e la riuscita della serata. Ad accogliere le eccellenze reggine è stato il Patron della stessa manifestazione e Presidente dell’Associazione, Pino Tripodi, coadiuvato dal suo staff organizzativo, da Gabriella Vigoroso, Responsabile Segreteria Organizzativa e da alcuni rappresentanti dell’Amministrazione comunale, coadiuvato altresì dalla brillante conduzione della giornalista presentatrice Marilena Alescio. Sono stati insigniti del Premio personaggi illustri e aziende, qui di seguito riportati:

Francesco Principato “Responsabile Nucleo Arruolamenti Attività Promozionali Corpo Militare Volontario Croce Rossa Italiana Reggio Calabria;Don Luigi Cannizzo “Sacerdote” Marcello Giovanni, Novello “Scrittore “; Francesca Anna Maria Crea “ Vice Prefetto”; Angelo Corrado Savasta, “Scrittore e storico”;Iosè Gambino” Docente di Geografia Università degli Studi di Messina”; Azienda Fattoria della Piana; Filippo Arecchi “ Imprenditore”; Riccardo Sculli, “Chef”; Giusy Di Bartolo “Stilista”;Anna Taverniti, “Giornalista”; Andrea Principato “ Chitarrista-compositore e produttore”; Stefano Costantino”fotoreporter”;Demetrio Casile “Regista e sceneggiatore cinematografico”; Antonio Barca “ Guida del Parco d’Aspromonte gestore del rifugio il Biancospino”Tonino Raffa “Giornalista Rai”; Sergio Tralongo “Direttore Parco Nazionale dell’Aspromonte” (Alla Memoria).

Entusiasmo anche da parte degli organi istituzionali presenti in sala che, dopo essersi complimentati con ognuno dei premiati, hanno fatto notare come i premiati, con il duro lavoro che quotidianamente compiono, rappresentino il vero fulcro della nostra economia.

A conclusione dell’evento il Presidente della “Proloco” Pino Tripodi si è congratulato con le “eccellenze reggine” ed ha rinnovato l’appuntamento per l’anno venturo, ricordando ancora una volta che “ il Reggio Calabria Day “ è un Premio nazionale importante oggi più che mai, in un contesto di crisi socio-economico che investe l’intera Penisola e che la vede protagonista nell’assegnare un riconoscimento speciale ai nostri conterranei che si prodigano a tenere alto il nome della città Metropolitana di Reggio Calabria.