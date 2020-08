SuperEnalotto – La fortuna bacia ancora la Calabria

Colpo a ridosso di Ferragosto per un giocatore del SuperEnalotto di Motta San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria, che nel concorso di giovedì 13 agosto ha centrato un “5” da 38.811,03 euro.

La giocata vincente è stata convalidata nella tabaccheria Cottone, in piazza Umberto I 13. Per il prossimo concorso, in programma in via eccezionale lunedì 17 agosto, il Jackpot metterà invece sul piatto 26,4 milioni. L’ultima sestina vincente è stata centrata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Calabria, riferisce Agipronews, l’ultimo “6” è stato realizzato a ottobre del 2016, con 165 milioni vinti a Vibo Valentia.